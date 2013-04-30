Попов рассказал, как постится и какие храмы предпочитает

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов соблюдает Великий пост, а к моде политиков делать свою духовную жизнь достоянием общественности относится отрицательно.

Об этом он заявил в интервью газете «Факты и комментарии», сообщает Gazeta.ua.

«Я не стремлюсь сделать свою духовную жизнь достоянием общественности», – уверяет Попов.

По его мнению, посещать церковь – естественная потребность верующих, но если человек является публичным, то каждому его шагу уделяется повышенное внимание. «И если в отношении работы это более чем оправдано, то в других случаях, особенно если это касается веры, бывает излишним», – считает глава КГГА.

На вопрос, соблюдает ли он пост, Попов ответил, что однозначный утвердительный ответ был бы с его стороны нескромным. «Если говорить об отказе от определенных видов пищи – то да, я не употребляю мяса, яиц, молочных продуктов. Причем уже не первый год – в нашей семье так было заведено еще с советских времен», – отметил он.

Однако понятие поста, по убеждению председателя КГГА, предполагает строгое самоограничение, а некоторые мероприятия, которые не совсем вписываются в рамки поста, Попов как руководитель горадминистрации игнорировать не может.

Александр Попов также рассказал, какие из киевских храмов он любит посещать чаще всего. «Киев – город уникальный во многих отношениях. Насыщенность духовной жизни на протяжении многих веков здесь была исключительной, и это оставило свой след не только в виде множества монастырей и храмов, но и в виде совершенно особенной атмосферы. Для меня было счастьем посетить многие церкви, но чаще всего получается бывать в Ильинском храме, во Введенском и Михайловском монастырях», – сообщил он.