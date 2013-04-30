Пилипишин выкупил свободу передвижения за 300 тысяч

Пилипишина обвиняют в незаконной передаче жилого дома «частнику»

Голосеевский районный суд Киева изменил бывшему председателю Шевченковской райгосадминистрации города Киева Виктору Пилипишину меру пресечения с подписки о невыезде на внесение денежного залога в 289 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в столичной прокуратуре, таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство стороны защиты В.Пилипишина, назначив ему внести залог в размере 17 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 289 тыс. грн, которые должны быть уплачены в течение пяти дней со дня объявления решения.

Ранее сообщалось, что бывшего председателя Шевченковской РГА В.Пилипишина обвиняют в незаконной передаче в собственность частной структуре жилого дома по заниженной цене. Второе уголовное дело касается решения о передаче в собственность той же частной структуре здания вечерней школы, несмотря на то, что отчуждать учреждения образования запрещено законодательством.