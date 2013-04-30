Реконструкцию Почтовой площади обещают закончить до конца октября

Киеву выделили на строительство транспортной развязки 50 миллионов

Завершение второй очереди строительства транспортной развязки на Почтовой площади планируется ко Дню Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Анатолий Голубченко журналистам в горадминистрации.

«Ко Дню Конституции мы сделаем подземные проезды, будет левая эстакада и часть прилегающей территории будет благоустроена», – сказал чиновник.

Он отметил, что город получил на строительство транспортной развязки 50 млн грн, и еще 50 млн грн правительство перечислит в ближайшее время.

«Я лично разговаривал с министром финансов. Он пообещал после 12-го средства перечислить. Это мало, но они необходимы, чтобы выполнить работы в срок», – сказал А.Голубченко.

Он напомнил, что первую очередь строительства город планирует сдать ко Дню Киева, а завершить строительство в целом планируют до конца октября текущего года.

Как сообщал УНИАН, реконструкция развязки на Почтовой площади была начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности. После завершения реконструкции пропускная способность развязки увеличится до 110 тыс. авт/сутки (до начала работ было 85 тыс. авт/сутки). Будет обеспечено непрерывное движение автотранспорта по улице Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе в обоих направлениях.

9 апреля председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов выразил надежду, что полностью реконструкция Почтовой площади будет завершена ко Дню Независимости Украины.