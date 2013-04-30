Завтра в Киеве начнут работать фонтаны

Столичные фонтаны обслуживают «Киевводоканал» и «Киевзеленстрой»

1 мая в Киеве начнется поэтапное включение фонтанов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сначала заработают те фонтаны, которые не требуют ремонтных работ, остальные – сразу после их выполнения. В КГГА не информируют, сколько фонтанов сейчас нуждаются в ремонте, а сколько готовы к запуску после зимы.

В то же время отмечается, что согласно рекомендациям Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, фонтаны будут работать в рабочие дни с 9.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 23.00. Светомузыкальные фонтаны будут радовать киевлян и гостей столицы с 21.00 до 22.00.

Как отмечают в КГГА, 22 фонтана столицы обслуживает ПАО «АК «Киевводоканал», 26 фонтанов – на балансе районных коммунальных предприятий КО «Киевзеленстрой», они расположены в столичных парках и скверах. Еще ряд фонтанов закреплены и обслуживаются районами.