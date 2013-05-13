В 7 районах Киева отключат горячую воду

Горячая вода будет отсутствовать в части Голосеевского, Печерского, Дарницкого, Соломенского, Шевченковского, Подольского и Святошинского районов

Специалисты ПАО «Киевэнерго» после майских праздников возобновят проведение ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей.

С 13 по 27 мая гидравлические испытания пройдут в части Голосеевского, Печерского, Дарницкого и Соломенского районов столицы, сообщает пресс-служба «Киевэнерго».

С 13 мая по 3 июня испытания теплосетей пройдут в части Шевченковского, Подольского и Святошинского районов столицы.

В пресс-службе напоминают, что гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки теплосетей к отопительному сезону, что предусмотрено Правилами подготовки тепловых предприятий к отопительному периоду.

Гидравлические испытания позволяют выявить и ликвидировать максимально возможное количество наиболее изношенных участков сетей, предотвратив, таким образом, появление повреждений во время отопительного сезона 2013/2014 г. На время проведения гидравлических испытаний в отдельных микрорайонах столицы будет временно отсутствовать горячее водоснабжение.

Как сообщалось ранее, испытания осуществляются теплосетевой водой, охлажденной до температуры не выше 40 градусов, с повышенным на 25% давлением, что соответствует нормативам. Провести их без отключения горячего водоснабжения – технологически невозможно.

На время проведения испытаний «Киевэнерго» не начисляет жилищно-эксплуатационным организациям (ЖЭО) объемы потребления тепловой энергии, а ЖЭО корректируют расчеты с жителями и не взимают плату за горячее водоснабжение.

«Киевэнерго» призывает киевлян соблюдать правила безопасности при обнаружении провалов асфальта, пара или утечки горячей воды на поверхность.

Обнаружив пар над асфальтом, провал или утечку горячей воды, не следует приближаться к такому месту и не допускать приближения других людей до приезда аварийной бригады «Киевэнерго». Ее необходимо вызвать по телефону контакт-центра 15-88 или 202-15-88 для звонков с мобильного.

Дополнительную информацию о проведении испытаний теплосетей можно получить по телефонам контакт-центра 15-88 или 202-15-88 (для звонков с мобильного).

Информация о проведении гидравлических испытаний опубликована также на официальном сайте «Киевэнерго» www.kyivenergo.ua (график испытаний обновляется ежемесячно).