В Киевской области сгорел жилой дом

Огонь полностью уничтожил дом / Фото: пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области

В селе Лемешовка Яготинского района Киевской области произошло возгорание четырехквартирного двухэтажного дома.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области, информация о пожаре поступила на пункт связи 28-й Государственной пожарно-спасательной части г. Яготин.

По прибытию на место происшествия сотрудниками ГСЧС было установлено, что огнем охвачена вся кровля размером 15х8 метров.

В результате пожара огнем уничтожен жилой дом, бытовые вещи и предметы домашнего обихода. Причина пожара устанавливается.