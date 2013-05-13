В Киевской области сгорел жилой дом

12:20, 13 мая 2013
Киев
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Пожар произошел в Яготинском районе

пожар / Фото: пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской областиОгонь полностью уничтожил дом / Фото: пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области

В селе Лемешовка Яготинского района Киевской области произошло возгорание четырехквартирного двухэтажного дома.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области, информация о пожаре поступила на пункт связи 28-й Государственной пожарно-спасательной части г. Яготин.

По прибытию на место происшествия сотрудниками ГСЧС было установлено, что огнем охвачена вся кровля размером 15х8 метров.

В результате пожара огнем уничтожен жилой дом, бытовые вещи и предметы домашнего обихода. Причина пожара устанавливается.

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