В Киеве пьяный на мопеде сбил ребенка

ДТП произошло на пешеходном переходе

В Оболонском районе столицы пьяный водитель мопеда сбил ребенка.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 мая в 20 часов на проспекте Героев Сталинграда, 2-А.

19-летний водитель, управляя мопедом «Феникс», на пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Как выяснилось, водитель управлял незарегистрированным мопедом, а также не имел при себе удостоверения водителя. К тому же он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель был отстранен от управления, и составлен соответствующий административный протокол.

В результате наезда девочка получила ушибы тела, закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лба и была госпитализирована в детскую больницу «Охматдет».

В целом, по данным ГАИ, в столице за выходные дни, 11-12 мая, было зарегистрировано 5 ДТП с участием мотоциклистов, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.