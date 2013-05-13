В апреле коммунальные услуги не оплатил лишь 1% киевлян

Исправнее всех оплачивают «коммуналку» жители Днепровского района

В апреле 2013 года среди домов всех форм собственности, которые обслуживаются в коммунальном предприятии «Главный информационно-вычислительный центр», уровень оплаты с учетом погашенной задолженности несколько повысился по сравнению с прошлым месяцем (98,31%) и составляет 99,36%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, по сравнению с прошлым годом этого же периода он составил лишь 95,6%.

Городские власти отмечают, что увеличился уровень оплаты с учетом погашенной задолженности и среди домов коммунальной формы собственности – он составляет 99,90%. Превышен стопроцентный уровень оплаты среди домов коммунальной формы собственности в Днепровском (105,48%), Голосеевском (102,97%), Печерском (100,42%) и Дарницком (100,32%) районах.

Уровень текущей оплаты среди домов коммунальной формы собственности составляет 92,33%. В лидерах – Днепровский (96,84%), Голосеевский (95,83%) и Дарницкий (93,28%) районы.

На последних позициях в этом месяце оказались Соломенский и Святошинский районы. Они занимают последние позиции как по текущему уровню оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги, так и по уровню оплаты с учетом погашенной задолженности.

Кроме того, уровень оплаты с учетом погашенной задолженности среди домов ЖСК и ОСМД, которые обслуживаются в КП «ГИВЦ», в апреле также выше, чем в марте, и достиг 99,41% и 97,86% соответственно.