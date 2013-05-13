Прокуратура вернула в собственность Киева три земельных участка

Суд обязал арендаторов вернуть участки столичной общине / Фото: job-sbu.org

Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования прокуратуры Деснянского района столицы и обязал арендаторов вернуть в коммунальную собственность земельные участки в Деснянском районе общей площадью 0,9 га и стоимостью более 3 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Деснянского района, речь идет об участках на ул. Братиславской, 24, 52, и на пр. Маяковского, 3, которые в 2004-2008 годах Киевсовет передал в аренду для строительства жилого дома с объектами социально-бытового назначения, станции технического обслуживания и торговых павильонов.

В то же время, как установлено прокурорской проверкой, ни один из участков по целевому назначению не использовался. Кроме того, сроки действия договоров аренды земли закончились и не возобновлялись.

По законодательству, договор аренды земли прекращается в случае окончания срока, на который он был заключен, а также в случае использования земельного участка не по целевому назначению.

Справка УНИАН. 1 апреля 2013 года прокуратура Деснянского района Киева сообщила, что заявила иски о возвращении трех участков на Троещине. Так, прокуратура подала исковые заявления в Хозяйственный суд Киева с требованием:

обязать дочернее предприятие «Фирма «Киев-Транссервис» вернуть Киевсовету участок площадью 0,1796 га общей стоимостью более 300 тыс. грн, который расположен на ул. Братиславской, 24, в связи с окончанием срока договора аренды;

обязать общество с ограниченной ответственностью «Трейд Лайн ЛТД» вернуть Киевсовету участок площадью 0,1455 га, стоимостью 2 млн грн, который расположен на ул. Братиславской, 52, в связи с окончанием срока договора аренды;

обязать общество с ограниченной ответственностью «Киевское строительное предприятие №3» вернуть Киевсовету участок площадью 0,5674 га, стоимостью более 1 млн грн, который расположен на проспекте В.Маяковского, 3, в связи с окончанием срока договора аренды.