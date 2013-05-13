В Киеве за год стерилизовали почти 3 тысячи бездомных животных

Киевские власти планируют увеличить количество операций по стерилизации животных / Фото: пресс-служба КГГА

В отремонтированном помещении ветеринарной клиники КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» (ул. Ярославская, 13-А) заработало отделение послеоперационной передержки бездомных животных, обустроенное за средства Немецкого союза защиты животных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, открытие отделения состоялось сегодня.

Введение его в действие позволит увеличить количество операций по стерилизации.

Накануне открытия и.о. первого заместителя председателя КГГА Анатолий Голубченко встретился с представителями союза и обсудил алгоритм и перспективы сотрудничества городской власти с немецкой организацией защиты животных.

Голубченко отметил готовность КГГА не только продолжить плодотворное сотрудничество с союзом, но и углубить и расширить его для достижения позитивных результатов и улучшения отношения к бездомным животным в Киеве.

Немецкие зоозащитники заверили во взаимности таких намерений и выразили поддержку тем мерам, которые киевская власть предпринимает для решения проблемы бездомных собак.

В КГГА напомнили, что с 1 апреля 2012 года при финансовой поддержке Немецкого союза защиты животных была начата акция по стерилизации бездомных животных и животных, владельцы которых принадлежат к льготной категории населения. Акция проводится на базе ветеринарных клиник КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» (ул. Ярославская, 13-А и ул. Армянская, 29).

В 2012 году председатель КГГА Александр Попов подписал меморандум о сотрудничестве между Киевской горгосадминистрацией и Немецким союзом защиты животных с целью разработки и реализации программы помощи бездомным животным в столице.

За период проведения этой акции, с 1 апреля 2012 года до 1 мая 2013 года, за средства Немецкого союза защиты животных стерилизовано 2794 животных.