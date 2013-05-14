Киевские пляжи не готовы к купальному сезону

Санитарный паспорт не получил ни один киевский пляж

Официальное открытие купального сезона в столице, которое было запланировано на 15 мая, откладывается как минимум до конца месяца, сообщает «Сегодня».

Коммунальные службы оказались не готовыми к наплыву отдыхающих. Сотни киевлян убедились в этом, когда в выходные пришли на столичные пляжи.

К тому же санитарный паспорт не получил ни один киевский пляж, и, таким образом, никто не может гарантировать киевлянам безопасность. Прибрежные зоны усеяны мусором, там не хватает туалетов, а повсюду снуют крысы.

«Купальный сезон стартует 30 мая – подготовительные работы затянулись из-за подтоплений», – рассказала пресс-секретарь КП «Плесо» Наталья Сытайло. К этому времени коммунальщики обещают открыть 11 пляжей и 14 зон отдыха. Перед выдачей паспортов СЭС должна провести радиологический анализ песка и обследовать его на предмет наличия личинок гельминтов, проверить качество воды. Также необходимо уничтожить грызунов.

Посетители Гидропарка жалуются, что там развелось много крыс. «Крысы – переносчики множества болезней. Они могут быть агрессивны и нападать на людей. Особенно, если они заражены бешенством», – рассказал эколог Владимир Борейко.

В «Плесо» сообщили, что уже уничтожают грызунов. Причем прибрежные зоны не просто посыпают отравой. В компании, которая занимается дератизацией, журналистам рассказали, что для того, чтобы избавиться от грызунов, на границе пляжей через каждые 25 метров устанавливаются специальные контейнеры с ядом, помеченные яркой наклейкой. Для домашних животных и детей они не опасны, уверяют специалисты. Сконструированы они так, что добраться до отравленного вещества может только мелкий зверек.

Таит массу неприятных сюрпризов и дно водоемов. Чтобы уберечь купальщиков от травм, перед открытием обязательно исследуются акватории пляжей. Водолазы извлекают из воды строительный мусор, арматуру, битое стекло, затонувшие лодки и выброшенные рыболовные снасти, в том числе и крючки от удочек, на которые нередко наступают люди. Но эти работы еще не завершены на многих пляжах: на берегу кучи мусора, о который можно пораниться.

В КП «Плесо» утверждают, что в апреле с территорий столичных водоемов вывезено более 100 кубометров мусора, однако осталось не меньше. А вот вода в Днепре пригодная для купания, заявляют санэпидемиологи. Главный санитарный врач Святошинского района Сергей Пастушенко говорит, что в озерах тоже можно плавать. «А вот состояние берегов далеко от идеала – нормы по наличию туалетов и урн в зонах отдыха и на пляжах не соблюдаются», – уверяет он.

«Туалеты к началу сезона обязательно будут», – заверили в городском департаменте благоустройства. Правда, сколько и когда, не смогли уточнить. Ставить кабинки обяжут хозяев прибрежных кафе и аттракционов.

Пляжный сезон в Киеве еще не начался, а на воде в столице уже гибнут люди. Вечером 9 мая на озере на ул. Николая Закревского утонул 28-летний парень. Как рассказали в столичном ГУ ГСЧС, компания из троих парней и девушки отмечала День Победы. Молодые люди ныряли в озеро, и один из них не вынырнул. Товарищи пытались найти его самостоятельно, но у них это не получилось. Тогда они позвонили в службу спасения, после чего к месту происшествия прибыли водолазы на катере. Буквально через минуту они нашли парня в 10 метрах от берега на глубине 4 метра. К сожалению, он уже был мертв.

Столичные спасатели советуют киевлянам быть предельно осторожными на воде. Тем более что в этом году ее уровень значительно увеличился, а большая вода принесла с собой большое количество органического мусора – бревен и больших веток, которые оседают на дне. Нырять с берега в воду в незнакомых местах опасно.