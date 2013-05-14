Последний звонок в столичных школах прозвенит 24 мая

Выпускники после купания в фонтане в центре Киева

24 мая во всех учебных заведениях столицы прозвучит последний звонок. Завершение учебного года в школах, работающих по шестидневной рабочей недели, состоится 25 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА.

Также сообщается, что 25 мая на Контрактовой площади состоится концерт, посвященный окончанию учебного года.

В КГГА напомнили, что проведение государственной итоговой аттестации будет проходить с 13 по 21 мая для выпускников начальных классов, с 28 мая по 11 июня – для учеников основной школы и с 27 по 31 мая – для одиннадцатиклассников.

Также с 27 по 30 мая для учеников 1-4 классов и с 27 мая по 7 июня 5-8 и 10 классов будут проводиться учебные экскурсии.

Вручение аттестатов и празднование выпускных вечеров состоится 1 июня. Девятиклассники получат документы об образовании 12 июня.

В Украинском центре оценивания качества образования заверяют – внешнее независимое оценивание 2013 года для будущих абитуриентов состоится своевременно, по определенному графику:

3 июня – тестирование по химии;

5, 6 июня – украинскому языку и литературе;

8 июня – иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому);

10 июня – русскому языку;

12, 13 июня – математике;

15 июня – географии;

17 июня – всемирной истории;

19, 20 июня – истории Украины;

22 июня – физике;

25 июня – биологии;

27 июня – мировой литературе.