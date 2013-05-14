На Киевщине мужчину за ограбление банка и заправки посадили на 7 лет

Ограбления были совершены с применением огнестрельного оружия

Апелляционный суд Киевской области оставил в силе приговор Белоцерковского горрайонного суда, которым преступник признан виновным в двойном ограблении с применением огнестрельного оружия одного из отделений банка и АЗС в г. Белая Церковь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, следствием установлено, что два человека ворвались в отделение «Уникредит банка» и, угрожая кассиру пистолетом, пытались завладеть деньгами. Однако женщина не растерялась: упав на пол, она успела нажать кнопку вызова охраны. В связи с этим мужчины не смогли завладеть деньгами и скрылись с места преступления.



Вторым объектом разбойного нападения стала АЗС «ТНК» в г. Белая Церковь. Преступники, дождавшись отсутствия посторонних лиц, действуя по той же схеме, пытались забрать деньги из кассы. Но преступники не смогли открыть кассовый аппарат, поэтому были вынуждены бежать с места преступления ни с чем.



При задержании указанные лица оказывали сопротивление работникам милиции, в результате чего один из них погиб.



Преступные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).



Апелляционный суд, признав задержанного преступника виновным, назначил наказание 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества. Относительно второго лица производство по делу закрыто в связи со смертью.