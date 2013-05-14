В Киеве началась Европейская неделя культуры

В рамках мероприятия пройдут выставки, показы фильмов, концерты, лекции / Фото: euukrainecoop.net

Глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, посол Франции в Украине Ален Реми и посол Хорватии Томислав Видошевич открыли Европейскую неделю культуры в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось с открытия фотовыставки «Человек в городском пространстве Европы» (Homo Urbanus Europeanus), на которой представлены фотографии из 12 столиц европейских стран, сделанные французским фотографом Марком Жана Карасси.

«На фотографиях вы не увидите привычных памятных мест, которые ассоциируются с соответствующими европейскими странами или с их столицами, это новый взгляд на европейские города, новое восприятие», – сказал Томбинский, открывая фотовыставку.

Карасси три года делал свои фотографии для выставки «Человек в городском пространстве Европы». Фотовыставка открыта с 14 до 27 мая в Музее искусств имени Варвары и Богдана Ханенко.

В рамках Европейской недели в столице состоятся разнообразные культурные мероприятия, в частности выставки, показы фильмов, концерты, лекции. Их цель заключается в популяризации культурного наследия стран – членов ЕС и в содействии единству европейских стран.

Европейская неделя культуры является совместной инициативой Представительства Европейского Союза в Украине и посольств и культурных институтов стран – членов ЕС.

Европейская неделя культуры пройдет в Киеве впервые. Она завершится масштабным празднованием Дня Европы 18 мая.