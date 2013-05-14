Подземные переходы на столичном проспекте Победы отремонтируют до июля

К началу июля завершится реконструкция 9 переходов

В Киеве завершается реконструкция первого участка проспекта Победы – от въезда в город до проспекта Палладина. Полностью уложить асфальт на данном отрезке магистрали работники коммунальной корпорации «Киевавтодор» планируют до Дня Киева.

В ходе реконструкции проводится капитальный ремонт всех подземных переходов через проспект Победы. Согласно плану, в переходах делается современная гидроизоляция, чинятся лестницы и парапеты, устанавливаются специальные съезды для людей с особыми потребностями. Реконструкция 9 переходов – от ул. Чернобыльской до ст. м. «Нивки» – завершится к началу июля.

«Принять решение о реконструкции проспекта Победы было непросто из-за дефицита финансового ресурса. Но необходимость реконструкции этой магистрали давно назрела. Ведь через год на местах «латок» появятся новые ямы. В то время как современное трехслойное покрытие позволит сохранить покрытие проспекта в надлежащем состоянии на много лет», – отметил глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов в эфире программы «Столица».

Как сообщалось, в ходе реконструкции планируется не только уложить на проспекте Победы современное асфальтовое покрытие и реконструировать подземные пешеходные переходы. Также обновляется уличное освещение и барьерное ограждение, оборудуются велосипедные дорожки и реконструируются три путепровода: на Кольцевой дороге, возле ст. м. «Нивки» и на пересечении с ул. Дегтяревской. На остановках обустраиваются дополнительные карманы для общественного транспорта.