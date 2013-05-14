Чиновник Киевской горадминистрации попался на взятке

Работник главка по вопросам рекламы требовал $3 тысячи взятки / Фото: topneftegaz.ru

Сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области задержали во время получения взятки чиновника КГГА и посредника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, отметив, что разоблачена противоправная деятельность работника управления по вопросам рекламы КГГА.

Злоупотребляя служебным положением, должностное лицо вымогало взятку от руководителя одного из ресторанных заведений столицы. За непринятие мер по демонтажу рекламных вывесок ресторана, которые были размещены без разрешения КГГА, злоумышленник требовал 3 тысячи долларов. Первую часть взятки в размере 900 долларов должностное лицо должно было получить через посредника, в роли которого выступил его знакомый.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников одновременно – посредника во время передачи средств, а должностное лицо в его служебном кабинете в одном из структурных подразделений КГГА в Подольском районе столицы.

По материалам ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области следователями ГУ МВД в г. Киеве в отношении обоих задержанных открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

К злоумышленникам применены меры пресечения – подписка о невыезде для посредника и залог для должностного лица.

Следствие продолжается.