Жители четырех районов Киева остались без горячей воды

Горячее водоснабжение отключено в части домов Голосеевского, Печерского, Дарницкого и Соломенского районов / Фото: «Сегодня»

«Киевэнерго» начало гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим часть жилых домов Голосеевского, Печерского, Дарницкого и Соломенского районов были отключены от горячего водоснабжения. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, 13 мая в Соломенском районе началась проверка на станции теплоснабжения СТ-1, которая обслуживает дома по ул. Ушинского, Авиаконструктора Антонова, И.Клименко, Златопольской, Б.Гарина, П.Радченко, Медовой, Волынской, Фастовской, просп. Краснозвездному, Чоколовскому бульвару (частично).

Также гидравлические испытания специалисты проводят на РК «Отрадный», поэтому без горячей воды остались дома по ул. В.Гетьмана, Полевой, Я.Галана, Нежинской, Борщаговской (частично), Машиностроительной, Выборгской, Академика Янгеля, Дашавской, Железнодорожной, Политехнической (частично), просп. Победы (частично), пер. Машиностроительному.

Кроме того, с понедельника начались работы на ТЭЦ-5, которая частично обслуживает Голосеевский и Печерский районы, а именно: ул. Саперно-Слободскую, Голосеевскую, Героев Обороны, Полковника Потехина, Академика Заболотного, Лятошинского, Д.Луценко (Крейсер «Аврора»), Маршала Якубовского, Ломоносова, Васильковскую, М.Стельмаха, Кустанайскую, пер. Кустанайский, просп. Науки, Голосеевский, Краснозвездный (частично), ул. Кировоградскую, Фрометовскую, Ямскую, И.Федорова, Димитрова, Антоновича, Физкультуры, Большую Васильковскую, Анри Барбюса, Летнюю, Щорса, Предславинскую, Лумумбы, Ковпака, И.Кудри, Чешскую, Менделеева, Академика Филатова, пер. Лабораторный, бул. Дружбы народов.

Без горячего водоснабжения остались также дома в Дарницком районе столицы по ул. Ревуцкого, Вишняковской, Крушельницкой, Б.Гмыри, Э.Чавдар, А.Ахматовой, Драгоманова, О.Пчилки, просп. Бажана, Днепровской набережной, просп. Григоренко, которые обслуживает СТ-5. Работы на указанных объектах будут продолжаться до 27 мая.

До 3 июня текущего года будут завершены гидравлические испытания, а также ремонт РК «Нивки». Обслуживает районная котельная ул. Академика Туполева, Стеценко, Маршала Гречко, Котовского (Шевченковский район), ул. Тираспольскую, Саратовскую, Салютную, Баумана (Подольский), ул. Черкасскую, Толбухина, Калиновую, пер. Баумана, ул. Уссурийскую, Цюрупинскую, Бабушкина, Щербакова и частично просп. Победы (Святошинский).

Напомним, первые работы по подготовке теплосетей к новому отопительному сезону проводились с 22 по 29 апреля на сетях, которые обслуживают жилищные массивы Беличи, Новобеличи, Академгородок в Святошинском районе.

Как отмечают в ПАО «Киевэнерго», гидравлические испытания являются одним из этапов подготовки теплосетей к отопительному сезону. Провести эти работы без отключения горячего водоснабжения – технологически невозможно. Поэтому в течение испытаний и ликвидации выявленных повреждений в отдельных микрорайонах столицы временно отключается горячее водоснабжение.