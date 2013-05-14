В Киеве из-за ремонта дорог перекроют движение

Движение ограничат на проспекте Победы, мосту Патона и Печерске

С 6.00 15 мая до 6.00 20 мая 2013 года будут продолжаться работы по фрезерованию старого и укладке нового асфальтобетонного покрытия на проспекте Победы на участке от Большой кольцевой дороги до выезда из Киева в направлении г. Житомир.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

В связи с ремонтом в указанный период будет закрыто движение транспорта в данном направлении и распределено по встречной полосе просп. Победы в направлении Киева.

Кроме того, с 20.00 15 мая до 12.00 16 мая 2013 года будут проводиться работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на ул. М.Грушевского и И.Мазепы на участке от ул. Шелковичной до площади Славы с закрытием движения транспорта на период выполнения работ.

Также с 8.00 18 мая до 20.00 19 мая 2013 года будет проходить ремонт железобетонной плиты и замена деформационных швов на мосту им. Патона, в связи с чем будет перекрыта первая и вторая полоса движения транспорта в направлении левого берега.

Руководство КК «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом автодорог города, и выбирать другие маршруты для передвижения по столице.