Суд восстановил в должности уволенного директора «Киевской крепости»

Вячеслав Кулинич решением Апелляционного суда Киева восстановлен в должности генерального директора Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость».

Об этом сам В.Кулинич сообщил сегодня УНИАН.

По его словам, решение уже вступило в силу, и он сегодня планирует выйти на работу после длительного перерыва.

«Вчера, 14 мая, Апелляционный суд Киева своим решением восстановил меня, Кулинича, в должности руководителя Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» с выплатой денежных средств за 10 месяцев как за вынужденный прогул. Средства снять со счетов Департамента культуры КГГА. И я уже сегодня иду на работу в «Киевскую крепость» постоянным директором», – сказал Кулинич.

Он также отметил, что сегодня планирует организовать пресс-конференцию и ответить представителям СМИ на все интересующие их вопросы.

Как сообщал УНИАН, Кулинич был освобожден от должности руководителя «Киевской крепости» летом прошлого года. Кулинич сразу заявил, что считает незаконным приказ Главного управления культуры КГГА (сейчас Департамент культуры КГГА) о его увольнении. В связи с этим он обжаловал приказ в Окружном административном суде Киева.

Кулинич отмечал, что в приказе, изданном 17 июля в 2012 г., речь идет о его освобождении «в связи с неоднократным нарушением трудовой дисциплины, невыполнением поручений Главного управления культуры». «Хотя все это время они регулярно нам подтверждали премию и только за неделю до этого приказа они вынесли мне выговор за то, что я не пустил комиссию по передаче Башни (№4 – УНИАН) в аренду на территорию музея», – добавил Кулинич. Кроме того, по словам Кулинича, приказ о его увольнении издан с нарушением закона, поскольку он в это время болел.

В свою очередь, начальник Главного управления культуры КГГА Светлана Зорина настаивала на законности освобождения Кулинича от должности директора Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость».

Кулинич до этого увольнения проработал в «Киевской крепости» около 17 лет.