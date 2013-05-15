Икона «Николай-Утешитель» постоянно хранится в Мюнхене / Фото: liveinternet.ru

В субботу в Киев привезут чудотворную икону «Николай-Утешитель».

Она постоянно хранится в Мюнхене, в часовне Фонда им. Александра Глазунова, пишет «Сегодня».

Сначала святыню доставят в Киево-Печерскую лавру, где Митрополит Владимир благословит крестный ход до храма Святителя Михаила при Александровской больнице. Именно там икона будет находиться несколько дней, а потом ее будут выставлять в других церквях, чтобы все желающие могли помолиться.

Всего святыня пробудет в столице 3 недели.

«Почему Николай Утешитель? Эта икона была подарена российским монархом Николаем II в утешение княгине Елизавете Федоровне-мученице, когда трагически погиб ее муж Сергей Александрович – основатель и глава Императорского Православного Палестинского Общества на Святой Земле», – рассказали в УПЦ.

Икона исцеляющая. Говорят, что одна монахиня, которую не могли вылечить немецкие врачи, несколько дней ночевала около святыни и избавилась от опухоли головного мозга. Специалисты очень удивились такому чуду.