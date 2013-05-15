Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности на Киевщине
12:14, 15 мая 2013Киев
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В области – 5-й класс пожарной опасности
Чрезвычайная пожарная опасность на Киевщине удержится 15-16 мая
15-16 мая в большинстве районов Киевской области удержится чрезвычайная – 5-го класса – пожарная опасность.
Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.
Как сообщалось ранее, 15 мая в Киевской области ожидается переменная облачность. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.
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