Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности на Киевщине

12:14, 15 мая 2013
Киев
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В области – 5-й класс пожарной опасности

пожарЧрезвычайная пожарная опасность на Киевщине удержится 15-16 мая

15-16 мая в большинстве районов Киевской области удержится чрезвычайная – 5-го класса – пожарная опасность.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщалось ранее, 15 мая в Киевской области ожидается переменная облачность. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

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