Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности на Киевщине

В области – 5-й класс пожарной опасности

Чрезвычайная пожарная опасность на Киевщине удержится 15-16 мая 15-16 мая в большинстве районов Киевской области удержится чрезвычайная – 5-го класса – пожарная опасность. Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре. Как сообщалось ранее, 15 мая в Киевской области ожидается переменная облачность. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

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