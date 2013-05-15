В Киеве выставят на аукцион артефакты истории и культуры

Торги состоятся в Музее истории города Киева

25 мая в Музее истории города Киева состоятся торги антикварных предметов и артефактов истории, культуры и искусства Аукционного дома «Эпоха». Открытие предаукционной выставки состоится в канун празднования Международного дня музеев – 17 мая в 19:00, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации пресс-службы, лоты, которые будут выставлены на торги, имеют огромную историческую и культурную ценность. Традиционно посетителям представят картины известных художников ХIХ-ХХ веков: Х.Платонова, В.Галимского, И.Селезнева, Г.Калмыкова, Е.Вржеща, В.Непийпива, З.Зацепиной, Г.Зори, Ф.Захарова и других.

Также киевляне и гости города смогут ознакомиться с работами скульпторов, связанных с Киевом: И.Кавалертдзе и Я.Ражбы. Жемчужиной аукциона должна стать коллекция икон, главное место в которой занимает икона покровителя города Киева – Архистратига Михаила.

Кроме того, среди лотов – большое количество букинистических книг о Киеве, фотографий и гравюр с киевскими пейзажами и тому подобное.

Выставка аукционных работ будет проходить с 17 по 24 мая.

Музей можно посетить: в понедельник – с 10:00 до 16:00, со вторника по воскресенье – с 10:00 до 20:00.

Справочная информация по телефонам: 520-28-27, 520-28-23.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7 (ст. метро «Театральная»).