Госинспекция запретила работу столичного ТРЦ «Караван»

Проверка «Каравана» продолжается / Фото: svit24.net

Инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве запретила эксплуатацию торгового центра «Караван».

Об этом сообщает «Крещатик» со ссылкой на начальника инспекции Сергея Кучера.

Сейчас Госстройконтроль по представлению прокуратуры продолжает проверку «Каравана». Инспекция проверила ряд торговых центров, после чего они узаконили свои реконструкции и пристройки, в частности «Ультрамарин» и Sky Mall.

«Подавляющее большинство мы действительно проверили, и там, где мы нашли нарушения, выписали предписания, акты и штрафы... Те торговые комплексы, которые мы упоминали, откликнулись, и все они сейчас находятся на стадии узаконивания данных реконструкций или пристроек», – сказал Кучер.