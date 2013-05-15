В столичном Гидропарке сносят кафе возле Днепра

Стоимость земельного участка под кафе составляет 7 млн грн / Фото: gidropark.org.ua

Сегодня в столичном Гидропарке начался демонтаж кафе «Камышовый Кот», расположенного на самовольно занятом земельном участке в прибрежно-защитной полосе реки Днепр.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как подтвердила проверка, проведенная органами прокуратуры, земельный участок стоимостью почти 7 млн грн заведением общественного питания использовался без каких-либо правоустанавливающих документов.

Хозяйственный суд Киева признал обоснованной позицию Киевского межрайонного экологического прокурора Днепровской экологической прокуратуры и обязал частного предпринимателя освободить земельный участок и снести размещенные на нем здания и сооружения.

«Проблема самовольного захвата земельных участков, незаконной застройки прибрежной защитной полосы, ограниченного в связи с этим доступа к пляжам, характерна не только для побережья морей, но и для Днепра. А потому, во исполнение поручения генерального прокурора Украины и задания Днепровского экологического прокурора, Киевской межрайонной экологической прокуратурой организованы соответствующие проверки, которые начались с парка культуры и отдыха «Гидропарк», – отметил Киевский межрайонный экологический прокурор Александр Васюк.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что одной из причин такого состояния дел, в частности в Гидропарке, является бездействие служебных лиц уполномоченных органов.