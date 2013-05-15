На Московском мосту в Киеве ограничат движение

18:52, 15 мая 2013
Киев
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На мосту поменяют асфальт

Московский мостДвижение на мосту будет ограничено в сторону Троещины

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что в направлении проспекта Ватутина (левый берег) с 22.00 17 мая до 16.00 20 мая на низовой стороне Московского моста будет частично, в первой полосе движения, ограничено движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, ремонтные работы связаны с заменой асфальтобетонного покрытия.

Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом отмеченных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.

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