Раде предложили уволить Попова и Присяжнюка – СМИ

Народный депутат Сергей Мищенко (внефракционный) зарегистрировал в Верховной Раде проект обращения к Президенту Виктору Януковичу об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова и главы Киевской облгосадминистрации Анатолия Присяжнюка.

Правда, текст проекта №2998 на сайте Рады пока отсутствует, сообщает «Сегодня».

«Прежде всего, нужно изучить сам документ, чтобы понять: какая провинность ставится в вину чиновникам. Если хоздеятельность и разбазаривание средств на ремонт дорог, то это одно дело. Мы все помним неубранные от снега улицы Киева и засыпанные снегом села области. Вероятность отставки возможна. Наша фракция может за это голосовать», – отметил депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев.

Регионал Михаил Чечетов уверен, что документ не примут. «Это не имеет перспектив, поскольку назначать или снимать губернатора или главу КГГА Рада не имеет права. Так что это пиар-ход депутата, который зарегистрировал проект обращения. Никто за это голосовать не будет», – пояснил Чечетов.

Губернатор Киевской области Анатолий Присяжнюк, услышав о данном законопроекте, лишь рассмеялся. «Смешно. Вопрос назначения и снятия с поста глав области и Киева не входит в полномочия парламента. Я считаю, что увольнять нас не за что», – заявил Присяжнюк.

Политолог Михаил Погребинский говорит, что документ – всего лишь совет Президенту. «Только он может снять или назначить главу области или КГГА, а, судя по всему, снимать с должностей Попова и Присяжнюка он не намерен», – подытожил Погребинский.

Фото: ord-ua.com