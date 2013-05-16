Ко Дню Киева посреди Днепра установят скульптуру птицы

Скульптура объемная, и ее можно будет рассмотреть издалека / Фото: fashionpark.kiev.ua

В конце мая в Киеве появится уникальная скульптура «Редкая птица».

«Планируем установить ее на День Киева. Это будет первый памятник на воде, который разместят посередине Днепра на опоре Наводницкого Моста», – рассказала «Вестям» куратор проектов Kiev Fashion Park Любава Ильенко.

Скульптура объемная и полностью выполнена из сваренных прутьев черного металла, поэтому птицу можно рассмотреть с разных ракурсов издалека.

Посвящена она той самой небывалой «редкой птице» Николая Васильевича Гоголя, которая «…долетит до середины Днепра».

В 2013 году День Киева будут отмечать 24-26 мая. В честь 1530-летия города готовятся различные праздничные мероприятия.