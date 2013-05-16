Столичные автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты

Изменятся маршруты автобусов №24, 55, 466 и троллейбуса №38

В КП «Киевпасстранс» сообщают, что в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на ул. М.Грушевского, на участке от ул. Шелковичной до площади Арсенальной, и на ул. И.Мазепы на участке от ул. Московской до площади Славы, внесены изменения в маршрут некоторых автобусов и троллейбусов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, сегодня до 17:00 автобус №24 будет курсировать по следующему маршруту: Музей истории Великой Отечественной войны – ул. Цитадельная – ул. Московская – ул. М.Грушевского – Европейская площадь (площадь Л.Толстого).

Автобусные маршруты №55, 466 на участке от ул. Кутузова до Арсенальной площади будут курсировать по ул. Московской в обоих направлениях.

Движение троллейбуса №38 организовано по маршруту: ст. метро «Выдубичи» – бульвар Леси Украинки (до пер. Щорса). Кроме того, для удобства пассажиров создан временный автобусный маршрут №38Тр: ст. метро «Выдубичи» – ул. Киквидзе – бульвар Леси Украинки – ул. Кутузова – ул. Цитадельная – Музей истории Великой Отечественной войны.