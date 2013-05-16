Центр Киева в субботу перекроют

ГАИ советует водителям ограничить поездки в центр Киева

Столичная Госавтоинспекция сообщает, что в Киеве в связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан в центральной части города 18 мая будет временно перекрыто движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, заявки на участие в акциях подали разные политические партии. Пешее шествие с их участием состоится по следующим улицами:

Лаврской, площади Славы, улице Грушевского;

Европейской площади, Владимирскому спуску, Трехсвятительской;

Крещатику, Майдану Незалежности, Михайловской, Владимирскому проезду, улице Владимирской (от Прорезной до Софийской площади), улице Малой Житомирской.

Госавтоинспекция советует киевлянам и гостям города ограничить свои поездки транспортными средствами в центральную часть города на время проведения мероприятий. А если такая необходимость все же возникла, то парковать транспорт лишь в тех местах, где это не противоречит правилам и не будет мешать другим участникам дорожного движения.

Для удобства ГАИ предлагает участникам мероприятий, которые прибудут автобусами, воспользоваться парковочными площадками, расположенными возле следующих станций метро:

1. площадка возле станции метро «Красный Хутор»;

2. станция метро «Лесная» (в двух направлениях);

3. станция метро «Житомирская»;

4. станции метро «Ипподром» и «Академгородок».

Как сообщал УНИАН, в субботу, 18 мая, в центре столицы предусмотрены масштабные мероприятия в связи с празднованием 11-го Дня Европы в Киеве.

Кроме того, на 18 мая запланирована акция протеста оппозиции «Вставай, Украина!» в Киеве. Марш должен стартовать с Европейской площади в 12.00.

И Партия регионов планирует в этот день провести в столице антифашистский марш.