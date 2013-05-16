В Киеве пройдет чемпионат самодельных летательных аппаратов

Команды будут соревноваться в креативности летательного средства / Фото: netlore.ru

2 июня в Киеве на Русановской набережной пройдут соревнования Red Bull Flugtag 2013.

Соответствующую инициативу ООО «ЮСП» поддержала Киевская городская государственная администрация, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Команды будут соревноваться за самый длинный полет над акваторией Днепра с рампы высотой 6 м, а также за креативность воплощения идеи летательного средства и артистизм выступления команды на взлетной полосе.

Мероприятия пройдут с 10.00 до 19.00. Ответственность за организацию, проведение и принятие мер безопасности взяло на себя общество-организатор.

В свою очередь, столичная власть обеспечит охрану общественного порядка на территории Русановского канала, дежурство машин скорой медицинской помощи, спасательных лодок и водолазов-спасателей.

В связи с проведением дня прыжков движение транспорта будет ограничено от улицы Энтузиастов до проспекта Воссоединения (от Русановской набережной до бульвара Давыдова) с 00.00 1 июня до 19.00 2 июня.