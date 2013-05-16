У Попова обещают обнародовать все инвестиционные проекты Киева

По информации Крамаренко, стоимость всех инвестпроектов составляет $22 млрд

До конца июня текущего года все инвестиционные проекты Киева, включенные в Стратегию развития столицы до 2025 года, планируется представить на одном веб-ресурсе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом заявил профильный заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко во время Международного инвестиционного и инновационного форума, который проводился Европейской экономической палатой торговли, коммерции и промышленности Украины при поддержке столичной госадминистрации.

«В ближайшее время будет запущен сайт «Киевского инвестиционного агентства», где будет представлен весь портфель инвестпроектов, максимум информации о них – стадия реализации, объем инвестиций. Благодаря этому нам, с одной стороны, станет проще общаться с бизнесом, а с другой – это дисциплинирует наших чиновников, ведь все бюрократические промедления и срывы сроков с их стороны сразу будут фиксироваться на сайте», – отметил Крамаренко.

По его информации, стоимость всех проектов составляет 22 млрд американских долларов. На сегодняшний день сформирован пакет инвестиционных проектов на сумму более 15 млрд долларов.

Заместитель председателя КГГА, обращаясь к участникам форума, акцентировал внимание на том, что Киев – это не только один из самых красивых и самых старых городов Европы, но и город, который всегда играл значительную роль в международном сотрудничестве на территории Европы по всем его направлениям: общественно-политическому, экономическому и культурному.

«Сегодня столица Украины является ключевым центром экономической активности, финансовым и инвестиционным центром, и обеспечивает около 20% ВРП страны, генерирует больше 30% государственного бюджета в виде налогов и получает половину иностранных инвестиций в страну», – подчеркнул Крамаренко.