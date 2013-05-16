В Киеве пройдет День ресторанов: кормить будут бесплатно (адреса)

В субботу киевляне смогут бесплатно поесть в 11 «ресторанах» / Фото: Facebook Restaurant Day Kiev

В субботу в Киеве впервые пройдет популярный в мире День ресторанов.

Этот праздник вот уже несколько лет подряд проводится на всех континентах, а в этот раз в нем примет участие рекордное количество городов – 140. В их числе и Киев, сообщают «Вести».

Идея Дня ресторанов такова: любой желающий, не профессиональный повар, ровно на сутки может создать у себя в квартире или в общественном месте свое заведение. При этом еду и напитки он не имеет права продавать – только брать чаевые.

Опыт показывает, что именно после Дня ресторанов в городах начинается бум на домашние кондитерские, пекарни и семейные кафе – их открывают участники праздника.

Поесть в «ресторанах» киевляне смогут с 10 часов утра. В парке Шевченко подобных заведений откроются два. Первый – закусочная под названием Bread & Ed, в которой будут подавать закуски на основе хлеба: сэндвичи с грибами, семечки с сыром, французские багеты с яблоками и сыром, гренки с яйцом, лаваши в средиземноморском стиле и т.д.

Второй – мини-ресторан Le Petit Gateau со сладким. «Мы готовим шоколадные кексы и клюквенные пироги, итальянское печенье, яблочный пирог, два вида сладкого хлеба на основе клубничного и бананового пюре, а также домашние лимонады. Так что приглашаем всех», – зазывает в свой «ресторанчик» киевлянка София Марченко. Организаторы вынесут свои столики и стульчики для гостей.

В 11 часов утра на Пейзажной аллее заработают еще две точки. «Я буду угощать маффинами: сладкими и солеными с макаронами, базиликом, сыром и даже рисом», – говорит киевлянка Вероника. Второй «ресторан» будет вьетнамским. «Я вьетнамец, но уже семь лет живу в Киеве, поэтому захотел угостить людей национальной вьетнамской едой. Мой «ресторан на день» будет называться «Доброе утро, Вьетнам!». Буду готовить бани, это сэндвичи на багетах», – рассказал участник Дня ресторанов Адам Ховел.

Отведать домашнее мороженое и «бабушкины» пироги можно в парке на Владимирской горке (за Михайловским собором), а шоколадки – в Михайловском переулке, 10/2. «Мы арендовали террасу в одном из кафе и приглашаем попробовать домашние шоколадные конфеты, шоколадную выпечку и десерты. Мы организуем концерт молодых коллективов, которых никто еще не знает», – рассказала Юлия Гвоздева.

Рестораторов на день можно будет найти и возле станции метро «Олимпийская» (ул. Ивана Федорова, Полицейский садик, на лавочке), в Пирогове, на ул. Срибнокильской, на просп. Бажана, 1-М, и на Троещине – на пр. Маяковского, 3.

«Участники рассчитывают еду примерно на сто человек, поэтому тот, кто придет раньше всех, сможет съесть больше. Также не забывайте оставлять чаевые – участники смогут хотя бы компенсировать свои затраты на ингредиенты», – посоветовали рестораторы-аматоры.