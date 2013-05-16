Киевские власти обещают не мешать оппозиции «поднимать» столицу

В субботу в центре Киева пройдет около 15 массовых мероприятий

Киевская горгосадминистрация не планирует обращаться в суд и ограничивать возможность проведения массовых мероприятий и политических акций 18 мая в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, заместитель председателя Киевской горадминистрации, руководитель аппарата Александр Пузанов сказал: «Нам удалось достичь согласия с разными политическими силами о том, чтобы их акции не мешали друг другу и не препятствовали праздничным мероприятиям ко дню Европы».

По его словам, от общественных организаций и политических партий поступило около 15 заявлений на проведение массовых мероприятий в центральной части столицы.

«Желающих провести свои мероприятия в центре города очень много, поэтому переговоры были долгими и напряженными. Но, в конечном счете, все политические силы-антагонисты согласились, что в день Европы Украина должна продемонстрировать миру не драки между сторонниками различных политических взглядов, а мирное разумное сосуществование людей в демократическом государстве», – подчеркнул Пузанов.

Он напомнил, что движение транспорта в центральной части Киева в связи с мероприятиями будет перекрыто, и посоветовал жителям и гостям города при возможности ограничить свои поездки на автомобилях в центральную часть столицы, спланировав альтернативные маршруты.