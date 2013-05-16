Директор столичного детсада вымогал 8 тысяч гривен взятки

Взятку директор требовал за сдачу в аренду помещений детсада / Фото: zp.comments.ua

Работники прокуратуры Печерского района Киева совместно с сотрудниками милиции задержали директора детсада, который требовал и получил 8 тыс. грн взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Печерского района Киева, эти средства директор детсада, назначенный на эту должность лишь в марте, требовал от частного общества за предоставление в аренду помещений заведения. Должностное лицо задержано на «горячем» в служебном кабинете.

Печерским райуправлением милиции по указанному факту открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки) и начато досудебное расследование.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Печерского района.