СМИ: Пабат вышел на работу

Пабат появился в Киевсовете отлично одетым и в хорошем настроении

Депутат Киевсовета, глава фракции ГАК Александр Пабат сегодня приехал на заседание президиума.

Пабат появился в Киевсовете отлично одетым, в хорошем настроении и под руку с помощницей. На лице у депутата – очки, рассказали «Сегодня» в горсовете.

«На заседании он вел себя активно, как обычно обсуждал предложения с коллегами. Даже подшучивал над ними», – сообщил источник издания.

По его словам, выглядит депутат хорошо: «У него немного припухшее лицо, а так он выглядит как обычно, даже хорошо».

Как сообщалось ранее, 2 февраля 2013 года Александр Пабат пострадал от взрыва фейерверка. Врачи вынуждены были удалить ему один глаз, второй не пострадал.