Организаторы митингов в Киеве договорились идти по разным маршрутам

18 мая в акциях могут принять участие более 100 тысяч человек

Киевская власть и организаторы массовых акций 18 мая договорились развести мероприятия во времени и по месту проведения.

Как передает корреспондент УНИАН, такая договоренность была достигнута сегодня на специальном совещании в КГГА, которое проходило под руководством заместителя председателя КГГА Александра Пузанова и при участии представителей различных организаций и политических партий, которые подали заявки о проведении мероприятий 18 мая, когда в столице будет проходить празднование Дня Европы.

По информации директора Департамента общественных коммуникаций КГГА Марины Хонды, в целом в Киеве планируется проведение массовых акций более чем 30 заявителями.

В центре намерены провести акции 16 организаторов, среди которых большие политические силы и общественные организации различного направления.

В частности, ВО «Батькивщина» подала три заявки на проведение акций в центре города с конечным митингом на Софийской площади. Каждая заявка имеет разные маршруты движения. Заявлено в целом 30 тыс. участников.

Партия регионов хочет привлечь 50 тыс. человек и провести мероприятие по маршруту, который начнется от музея Великой Отечественной войны, и до Европейской площади (по улице Грушевского).

«Наступ» подал 4 заявки, в каждой из которой указано по 5 тыс. участников, а места проведения указаны разные, в том числе это Европейская, Софийская и Михайловская площади.

«Спільна справа» хочет вывести 15 тыс. человек на Софийскую площадь; «Молодежь, общество, власть» также 15 тыс. человек планирует привлечь к акции на Михайловской площади; «Молодые регионы» планируют вывести 20 тыс. человек на Европейскую площадь; «Лига славянской молодежи» – 15 тыс. на Софийскую площадь; «Спас» – 10 тыс. на Европейскую площадь с шествием от станции метро «Арсенальная» по улице Грушевского.

Хонда обратилась к представителям организаторов сообщить властям об окончательных местах проведения мероприятий.

В ходе совещания после обсуждения заявок ВО «Батькивщины» и Партии регионов было согласовано организаторами, что будет перерыв 45 минут между тем, как Европейская площадь будет освобождена представителями «Батькивщина», и тем, когда на это место для проведения своей акции придут представители Партии регионов.

То есть колонна, организованная ВО «Батькивщина», соберется на Европейской площади с 8.00, а до 12.15 завершит здесь свое мероприятие, после чего двинется на Софийскую площадь, где запланировано провести главную часть акции.

Городские власти, со своей стороны, проведут переговоры с организаторами авто-шоу об освобождении части проезжей части Крещатика для беспрепятственного передвижения колонны с Европейской площади в направлении Майдана Незалежности, откуда она поднимется на Софийскую площадь по улице Михайловской.

Представители Партии регионов придут на Европейскую площадь не ранее 13.00, что подтвердил представитель организатора этого мероприятия.

В свою очередь, представитель организаторов мероприятия «Лига славянской молодежи» сообщил о намерении перенести запланированное на Софийской площади мероприятие в другое место. Оно будет согласовано в ближайшее время.

Представитель «Спаса» отметил, что участники их акции не будут мешать проведению акций других организаций и политических сил. Также представитель «Наступу» считает, что никаких столкновений участники их мероприятий не будут провоцировать и не будут поддаваться на них.

В целом, по данным КГГА, согласно всем заявкам, в массовых акциях предусмотрено участие более 100 тыс. человек по всему городу.

Пузанов на совещании выразил надежду, что достигнутые договоренности будут соблюдены, все акции пройдут спокойно и все смогут реализовать свои планы.

Заместитель начальника Управления общественной безопасности МВД Украины Сергей Бойко сообщил журналистам, что для обеспечения правопорядка на улицы города выйдут не менее тысячи милиционеров.

По его словам, ведутся подсчеты, как эти силы правоохранителей будут размещены в городе, и, возможно, количество будет увеличено или уменьшено в зависимости от того, какими будут окончательные данные заявок.