В Киеве проверят техническое состояние детских площадок

Попов поручил до 24 мая отремонтировать детские площадки

Председатель КГГА Александр Попов поручил главам районных госадминистраций Киева обследовать техническое состояние детских площадок столицы с целью недопущения нарушения правил безопасной эксплуатации и предупреждения несчастных случаев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по результатам проверки Попов поручил принять меры по приведению к нормативным требованиям площадок независимо от формы их собственности.

Председатель КГГА поставил на личный контроль выполнение указанных мероприятий, поэтому до 18 мая он ожидает детальный отчет о состоянии детских площадок в Киеве, а до 24 мая ответственные лица должны отрапортовать о приведении объектов в надлежащее состояние.

По информации Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, в Киеве насчитывается около 4 тысяч детских площадок разных форм собственности.

Как сообщал УНИАН, 15 мая премьер-министр Украины Николай Азаров поручил местным органам власти и службам технического надзора провести обследование детских площадок и других мест отдыха детей. Соответствующее поручение он дал, реагируя на телесюжет о том, что в Бердичеве Житомирской области на детской площадке погибла 6-летняя девочка.