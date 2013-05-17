До конца года в Киеве отремонтируют почти 200 домов (список)

В домах отремонтируют кровлю, фасады и лестничные клетки / Фото: tihvesti.ru

В Киевской городской государственной администрации утвердили поадресный перечень жилых домов, которые будут отремонтированы на протяжении 2013 года.

Соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов с целью содержания жилого фонда в должном техническом состоянии, сообщили УНИАН в пресс-службе столичной администрации.

Заказчиком работ определен Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры и коммунальное предприятие «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции «Киевстройреконструкция».

Так, капитально отремонтируют кровли в жилых домах Киева по следующим адресам:

- Голосеевский район: ул. Горького, 24 и 106; просп. 40-летия Октября, 106/2; ул. Тарасовская, 29/50; ул. Большая Китаевская, 53-А;

- Дарницкий район: ул. Бориса Гмыри, 1/2, 1-А/4, 3, 5, 9, 15; просп. Петра Григоренко, 36-А, 38-А, 38; ул. Гришко, 9;

- Деснянский район: ул. Академика Курчатова, 3; ул. Милютенко, 17-Б; просп. Владимира Маяковского, 20-А, 20-Б, 14-А, 59-А, 77; ул. Милославская, 23-Б;

- Днепровский район: бульв. Русановский, 2/8; ул. Строителей, 9; ул. Александра Бойченко,13; ул. Луначарского, 1/2;

- Оболонский район: просп. Героев Сталинграда, 60 (переходный объект с 2011 года); ул. Казанская, 20; просп. Оболонский, 18-В и 22-А; ул. Маршала Малиновского, 11 (5-8 подъезды); ул. Краснофлотская, 12 и 14; ул. Новикова-Прибоя, 9; ул. Героев Днепра, 73;

- Печерский район: Кловский спуск, 14/24; бульв. Леси Украинки, 28; ул. Чешская, 6; ул. Лютеранская, 4-А; ул. Профессора Подвысоцкого, 16;

- Подольский район – переходные объекты с 2011 года: просп. Свободы, 34, 24-Б (3,4 подъезды), 24-А; просп. Георгия Гонгадзе, 2/1; новые объекты: ул. Электриков, 28-Б; ул. Фрунзе, 124; ул. Ивана Ижакевича, 4; ул. Галицкая, 7; ул. Новомостицкая, 4; ул. Маршала Гречко, 12-Д;

- Святошинский район: ул. Григория Онискевича, 6; ул. Якуба Коласа, 27-В; просп. Леся Курбаса, 4; ул. Зодчих, 60/1; ул. Командарма Уборевича, 4;

- Соломенский район: ул. Борщаговская, 210; ул. Выборгская, 41/23; ул. Академика Янгеля, 2; ул. Волгоградская, 15; ул. Авиаконструктора Антонова, 2/32 (корпус 8);

- Шевченковский район: переходные объекты с 2011 года: ул. Павловская, 4-8; ул. Дегтяревская, 60-А; ул. Гали Тимофеевой, 4; просп. Победы, 23; новые объекты: ул. Богдана Хмельницкого, 68; ул. Рейтарская, 7; ул. Якира, 16; ул. Полтавская, 12; ул. Дегтяревская, 30-В; ул. Богдана Хмельницкого, 9-Б; ул. Щербакова, 39 и 57-В; ул. Тимофея Шамрило, 12-В; площадь Льва Толстого, 8.

Кроме того, запланировано в текущем году капитально отремонтировать фасады жилых домов. В частности:

- Голосеевский район: переходные объекты с 2011 года: ул. Горького, 106, 112, 10; новые объекты: ул. Тельмана, 3; ул. Андрея Бубнова, 6/6; ул. Саксаганского, 30-В; ул. Василия Касияна, 6; просп. Науки, 88-А; ул. Академика Глушкова, 18;

- Дарницкий район: ул. Бориса Гмыри, 3, 9, 9-Б, 9-В, 15; просп. Петра Григоренко, 36 и 36-А; ул. Вишняковская, 7-А; ул. Гришко, 10;

- Деснянский район: ул. Бальзака, 44; просп. Владимира Маяковского, 2-Б и 55; ул. Сабурова, 9/61; ул. Милославская, 23; ул. Теодора Драйзера, 14/33;

- Днепровский район: бульв. Русановский, 3; ул. Перова, 54; ул. Радужная, 35;

- Оболонский район: ул. Фрунзе, 146; просп. Минский, 12; просп. Оболонский, 9 и 13; ул. Северная, 32;

- Печерский район: переходные объекты с 2011 года: ул. Красноармейская, 79; новые объекты: ул. Ивана Мазепы, 3-А; ул. Шелковичная, 11/1;

- Подольский район: ул. Межигорская, 3/7-А и 24-А; ул. Фрунзе, 127; просп. Георгия Гонгадзе, 9;

- Святошинский район: ул. Академика Туполева, 5-Б; ул. Симиренко, 23 и 14/9, кв. 459, 424; ул. Гната Юры, 8; просп. Леся Курбаса, 10; ул. Ирпенская, 63-А;

- Соломенский район: ул. Выборгская, 41/23; ул. Смоленская, 3-А; бульв. Ивана Лепсе, 34-Г; ул. Новополевая, 63; ул. Ереванская, 28; просп. Отрадный, 55; просп. Космонавта Комарова, 9; пер. Машиностроительный, 25;

- Шевченковский район: ул. Якира, 14 и 19-А; ул. Мельникова, 75; ул. Полтавская, 12; ул. Жамбила Жабаева, 2; ул. Рейтарская, 25; ул. Академика Туполева, 24.

Также капитально отремонтируют внутридомовые сети и лестничные клетки жилых домов по адресам:

- Голосеевский район: ул. Саксаганского, 43; ул. Горького, 106 и 154; ул. Тельмана, 3; ул. Малокитаевская, 7-А; ул. Добрый Путь, 5-А; ул. Никольско-Ботаническая, 5 и 7/9; ул. Сеченова, 10, кв. 2; просп. 40-летия Октября, 91; ул. Лятошинского, 26-А; ул. Академика Глушкова, 18; ул. Теремковская, 13; просп. Науки, 35, кв. 4; ул. Новопироговская, 31; ул. Набережно-Корчеватская, 82;

- Дарницкий район: ул. Ревуцкого, 19/1; ул. Севастопольская, 7/13; ул. Тростянецкая, 3; Харьковское шоссе, 21/5; ул. Архитектора Вербицкого, 11-А;

- Деснянский район: переходные объекты с 2011 года: ул. Каштановая, 15 и 15-Б; новые объекты: ул. Николая Матеюка, 7; ул. Академика Курчатова, 25/37; просп. Владимира Маяковского, 49, 53, 55 и 59-А; ул. Сабурова, 9/61;

- Днепровский район: ул. Пражская, 27; ул. Алишера Навои, 59; ул. Андрея Малышко, 27; ул. Никольско-Слободская, 4;

- Оболонский район: пер. Попова, 5; ул. Героев Днепра, 42-А; просп. Оболонский, 5, 7, 15-А и 15-Б;

- Печерский район: объекты с 2011 года: ул. Гусовского, 4-А; ул. Правобережная, 3 (подъезды 1-4); ул. Зверинецкая, 63-А (подъезд 1); ул. Киквидзе, 28-А; бульв. Леси Украинки, 28 (подъезд 5) и 28-А (подъезд 5); новые объекты: ул. Ивана Мазепы, 14; ул. Цитадельная, 7; ул. Институтская, 24/7; ул. Лютеранская, 27/29; ул. Эспланадная, 34/2; ул. Зверинецкая, 61; ул. Ивана Мазепы, 3-А;

- Подольский район: ул. Электриков, 28-Б; ул. Фрунзе, 124; ул. Ивана Ижакевича, 4; ул. Светлицкого, 24-А; просп. Правды, 88-Б; просп. Георгия Гонгадзе, 20-Г;

- Святошинский район: ул. Академика Королева, 2-А; бульв. Ромена Роллана, 13; просп. Леся Курбаса, 3-Б;

- Соломенский район: объекты с 2011 года: ул. Урицкого, 9; новые объекты: ул. Авиаконструктора Антонова, 2/32, корпус 4-А; ул. Ереванская, 28; ул. Петра Красикова, 6; ул. Андрея Головко, 25; ул. Вузовская, 4; просп. Победы, 39/41; ул. Вадима Гетмана, 22-Б;

- Шевченковский район: ул. Бориса Житкова, 5-А; ул. Николая Мурашко, 4; ул. Половецкая 16-А; ул. Полтавская, 12.