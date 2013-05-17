Попов решил за два года полностью обновить Подол

Реконструкцией столичного Подола займется отдельное ведомство при КГГА

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов обещает в ближайшее время создать при КГГА отдельную структуру, которая будет заниматься координацией работ по реконструкции Подола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов заявил сегодня во время заседания Общественного гуманитарного совета Киева, на котором рассматривался вопрос создания и реализации программы «Киев Самобытный» с целью сохранения исторической среды на Подоле и Днепровских склонах, повышения комфорта и привлекательности Подола для туристов и горожан.

Как считает председатель КГГА, основную часть Подола можно обновить и навести там порядок в течение ближайших двух лет.

«Мы должны все привести в порядок на Подоле: отремонтировать тротуары, заменить освещение, подсветить и отремонтировать фасады и прочее. Такие объекты, как Почтовая площадь, Нижний и Верхний Вал и немного дальше – эта территория полностью в ближайшее время должна стать совсем другой. И это работа, которая может быть выполнена, максимум, за два года. Я думаю, нужно ставить такое задание и вдохнуть туда новые туристические маршруты», – сказал Попов.

По его словам, город не будет вкладывать в реконструкцию бюджетные средства.

«Владельцы зданий, а на Подоле в основном это коммерческие структуры, – это их прямая обязанность патриотическая, моральная, бизнес-социальная – вложить свои средства в реконструкцию своих объектов», – заметил Попов.

Для координации такой работы и получения необходимых результатов будет создана отдельная структура, пояснил председатель КГГА.

«У нас в ближайшее время (я такое решение приму буквально в течение двух недель) будет организована отдельная группа управления таким проектом. И будет руководитель этой группы, который аккумулирует все вопросы для координации и комплексного решения проблем. У нас сейчас улицей Сагайдачного занимается одна структура, Почтовой площадью – другая. Недостаточно координации. А когда у нас будет отдельная структура, которая будет только таким проектом заниматься, то мы, считаю, сможем решить его положительно и в те сроки, которые я говорю. И это, думаю, реально», – сказал Попов.

Он также отметил, что уже в этом году отдельные объекты на Подоле будут упорядочены должным образом.

«У нас есть определенные на этот год обязательства и перед нами, и перед киевлянами, чтобы показали первые шаги, как должно быть. Я надеюсь, что мы с этим справимся», – добавил председатель КГГА.