КГГА обнародовала программу празднования Дня Киева

В программе – концерты, шоу фейерверков, художественные акции, спортивные мероприятия, пешие экскурсии / Фото: ТСН

Программа празднования Дня столицы и Дня Киева в этом году предусматривает проведение интересных творческих проектов, культурно-художественных, спортивных и разнообразных праздничных акций.

Об этом во время заседания расширенного аппаратного совещания в Киевской городской государственной администрации рассказала директор Департамента культуры Светлана Зорина.

Так, впервые одной из локаций празднования Дня Киева определена территория Историко-архитектурного памятника-музея «Киевская крепость», по адресу: ул. Госпитальная, 24-А, где состоится концертная программа с участием духовых оркестров. Кроме того, на Певческом поле Печерского ландшафтного парка состоится фолк-опера «Когда цветет папоротник» выдающегося украинского композитора Евгения Станковича с участием Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Г.Веревки. В постановке задействованы оркестровая и балетные группы коллектива.

Также в рамках празднования Дня Киева состоится художественный проект «Андреевский спуск и Монмартр – культурные собратья». Целью проекта является воссоздание атмосферы творческого уличного праздника на французский классический манер, презентация украинской и европейской культуры. В течение двух дней все желающие смогут окунуться в художественную атмосферу театра, музыки и изобразительного искусства.

Юные киевляне будут отмечать праздник в парке имени Тараса Шевченко. Около 300 человек – учащиеся Детской академии искусств, Государственной художественной средней школы им. Т.Г.Шевченко, школ искусств, домов, дворцов и центров детского и юношеского творчества, в возрасте от 10 до 17 лет проведут художественную акцию – арт-пленэр «Тарас Шевченко. Молодой взгляд».

По итогам арт-пленэра жюри определит лучшие работы, а участники получат ценные призы. Кроме того, избранные произведения юных художников в марте 2014 года будут представлены в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» на выставке творческих работ, посвященной 200-летию со дня рождения Великого Кобзаря.

Также в рамках художественного проекта «Большой, славный, вечный Киев!» на Софийской площади состоится концертная программа классической музыки «На Украину вернусь». Киевляне и гости города смогут бесплатно послушать концерт классической музыки с участием ведущих звезд классической сцены. После завершения концерта состоится проекционное 3D-шоу с виртуальными преобразованиями, посвященное знаменательной дате – 1025-летию Крещения Киевской Руси.

В музеях города пройдут «Дни открытых дверей». В течение праздничных дней все желающие смогут бесплатно посетить городские музеи.

Главное место в программе празднования Дня Киева занимает и празднование Олимпийского 100-летие. По случаю проведения в Киеве I Всероссийской Олимпиады состоится открытие тематической выставки в Музее истории города Киева, официальный прием делегаций национальных олимпийских комитетов других государств, традиционная акция «Олимпийский день», а также финальные соревнования первых «Спортивных игр юных олимпийцев».

Специально для туристов, которые посетят Киев 25 и 26 мая, пройдут бесплатные пешеходные тематические экскурсии по Киеву по следующим маршрутам: «Секретный Киев», «Михайловская Горка», «Дворики Киева», а также первые мультиспортивные туристские гонки.

Наряду с новыми проектами в столице пройдут уже традиционные праздничные мероприятия.

Так, на Оболонскую набережную приглашают ценителей современного искусства. Там состоится молодежная концертная программа и шоу фейерверков с лазерными эффектами.

Для любителей хорового искусства на Певческом поле Печерского ландшафтного парка состоится фольклорно-художественный праздник «Горжусь Киевом своим, его людьми, его красотой», в котором примут участие любительские хоровые коллективы столицы, Киевской области и регионов Украины.

Кроме того, на Майдане Независимости состоится традиционный праздничный концерт с участием звезд украинской сцены: Екатерины Бужинской, Натальи Могилевской, Ирины Билык, певицы Алеши, молодежных групп «Время и Стекло» и «Антитела».

В рамках празднования Дня Киева компания «Таврийские игры» будет проводить финал конкурса «Футбольная королева» от НСК «Олимпийский».

Также на Площади Звезд, что на улице Крещатик, возле Пассажа произойдет установление почетных звезд. В этом году звездными номинантами были определены: Герой Украины, художественный руководитель Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Веревки Анатолий Авдиевский и легенда украинского футбола – Андрей Шевченко.

Кроме того, в концертных залах Киева пройдут концерты академической классического музыкального искусства в рамках традиционного Международного фестиваля «Музыкальные премьеры сезона».

Всего в праздничные дни в коммунальных учреждениях культуры состоится более 80 культурных мероприятий.