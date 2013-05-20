Попов придумал, как победить на выборах

Глава КГГА утверждает, что дата выборов ему безразлична

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что для него не важно, на когда назначат выборы мэра Киева, потому что он знает, как победить.

Как передает корреспондент УНИАН, так Попов ответил на вопрос журналистов, как он относится к возможному назначению выборов в Киеве на август этого года.

«Что касается выборов, я давно заявлял о своей позиции – чем раньше они состоятся, тем лучше и для Киева, и для меня лично. Потому что каждый раз находятся такие ситуации: будут или не будут выборы, во-первых. Во-вторых, есть и такие случаи, вроде бы чуть ли не я виноват в том, что они не происходят», – подчеркнул Попов.

Он также отметил, что вопрос должен быть решен в соответствии с законодательством.

«Мне безразлично, когда их назначат. Я знаю, как на выборах победить», – подчеркнул председатель КГГА.