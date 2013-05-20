Столичный ботсад проверит каштаны, высаженные на Крещатике

Экологи утверждают, что вместо Бриотти на Крещатике высадили конские каштаны

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заказал в Ботаническом саду им. Академика Фомина экспертизу сорта каштанов, высаженных на Крещатике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

Попов подчеркнул, что считает для себя принципиальным установить соответствие каштанов тем деревьям, которые он обещал киевлянам. Поэтому как частное лицо, то есть за собственные средства, заказал такую экспертизу.

«Я как частное лицо заказал экспертизу в Ботаническом саду Фомина. Там есть специалисты, ученые, которые, по моему мнению, могут дать объективную информацию. И, кажется, завтра эта экспертиза будет готова. Тогда можно принимать какие-то управленческие решения. Если виноваты будут наши предприятия, руководители, я не хочу грубо сказать, но я бы им шею свернул», – сказал председатель КГГА.

Он подчеркнул, что было поставлено задание – найти лучшие сорта, привезти эти деревья и высадить на Крещатике.

«Я думал, что оно так и происходит. Если это не подтвердится (соответствие деревьев – УНИАН), то будем советоваться, что делать с этим посадочным материалом. Он неплохой», – сказал Попов.

По его словам, пока неофициально высказываются разные мнения по поводу высаженных деревьев.

«Одни ученые говорят, что это те каштаны, которые мы хотели, а другие, что этого не может быть, они другие. Нужно дождаться экспертизы», – отметил Попов.

По его информации, эта экспертиза стоила ему около 2 тыс. грн.

***Ботанический сад имени академика Александра Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко основан в 1839 году. Является одним из старейших ботанических заведений Украины. Это научно-исследовательское, учебное, образовательное, природоохранное учреждение.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2013 года генеральный директор «Киевзеленстроя» Михаил Царенко сообщил, что к 1 мая «Киевзеленстрой» планирует высадить 106 каштанов Бриотти на Крещатике.

Он отметил, что компания UDP подарила столице в целом 115 саженцев сорта мясокрасных Бриотти, то есть, есть запас саженцев в случае, если отдельные из деревьев не приживутся.

Заместитель генерального директора компании UDP Роман Романюк сообщил, что одно дерево стоило компании вместе с доставкой около 6 тыс. грн. Таким образом, в целом на деревья было потрачено около 690 тыс. грн.

Однако в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов Бриотти, стойких к минирующей моли, высадили обычные конские каштаны белого цвета.

По их мнению, некоторые растения вряд ли доживут до конца лета.

«Об этом свидетельствует состояние каштанов, которые недавно высадили на Крещатике: они уже начали усыхать, и некоторые из них вряд ли доживут даже до конца лета», – объяснил эксперт НЭЦУ Александр Соколенко. Также он отметил, что в отличие от саженцев каштанов, которые были высажены в торжественной обстановке на Крещатике в начале апреля, сорт Бриотти имеет красные цветы и листья другой формы. Однако некоторые растения, которые уже зацвели, имеют обычные белые свечи и характерные для конского каштана семичастные листья.

Экологи обратились в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой разобраться в закупках каштанов Бриотти для Киева.

17 мая в прокуратуре Киева сообщили, что начата проверка по поводу закупки каштанов, высаженных на главной улице столицы.

Кроме того, специалистам фитосанитарной инспекции дано поручение проверить деревья на наличие болезней и установить, соответствуют ли высаженные каштаны сорту, прописанному в договорах, отметила пресс-служба прокуратуры Киева.