Празднование Дня города обойдется киевскому бюджету в миллион

Концерт на Майдане Незалежности профинансируют спонсоры / Фото: vershky.com

На празднование Дня Киева из бюджета города выделено около 1 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель КГГА Александр Попов после заседания коллегии КГГА, где рассматривались вопросы подготовки к празднованию Дня Киева и Дня столицы 25-26 мая.

«Это традиционно около миллиона гривен из бюджета города. Я точно не могу сказать. Плюс-минус», – сказал Попов.

По словам председателя КГГА, традиционно концерт, который будет проходить на Майдане Незалежности при участии звезд эстрады, финансируют спонсоры.

В то же время, город обеспечивает финансирование многообразных спортивных соревнований и культурных мероприятий. «Это то, что в бюджете города ежегодно закладывается, и это небольшие суммы», – сказал Попов.