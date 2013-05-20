Купальный сезон в Киеве откроется не раньше июня

Столичные пляжи начнут получать санитарные паспорта в июне

Председатель КГГА Александр Попов рассчитывает, что все городские пляжи Киева в этом сезоне получат санитарные паспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

«В прошлом году эта тема (получение санитарных паспортов – УНИАН) была почти до конца решена. Мы достигли почти 80%. На этот год задача – иметь на все 100%. «Плесо» сейчас этим вопросом занимается», – сказал председатель КГГА.

По словам Попова, готовность пляжей будет обеспечена уже в мае, а санитарные паспорта начнут получать эти зоны отдыха с июня.

«Если где-то будет какое-то опоздание, то я думаю, что небольшое. И это связано с тем, что Днепр поднялся, и нужно выполнять все работы после подтопления», – сказал Попов.

По информации председателя КГГА, часть городских пляжей еще остаются подтопленными, поскольку после поднятия Днепра на 1,5 м в результате наводнения уровень воды упал пока на 0,5 м.

Как информировали в КГГА, к летнему сезону специалисты предприятия «Плесо» готовят 11 городских пляжей, 14 зон отдыха возле воды и 50 водных объектов.

В частности, говорится в сообщении, «с 13 апреля специалисты Специализированной аварийной спасательно-водолазной службы (САСВС) КП «Плесо» обследуют и очищают от подводных препятствий для купания 72,8 га подводной части пляжей, составляют картосхемы глубин, акты обследования дна водоемов и акты устранения препятствий». В местах, не предназначенных для купания, установят ограждающие буи.

Сейчас организована работа 25 спасательных постов, комплектуются 22 поста оказания первой медицинской помощи, из которых сегодня работают 15.

Как отмечают в КГГА, внедряется проект радиофикации пляжей и зон отдыха. В текущем году планируется радиофицировать 11 городских пляжей и одну зону отдыха, а в следующем – все остальные 13 зон отдыха.