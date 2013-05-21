Автомобили на Андреевский спуск будут пускать только по пропускам

Въезд на Андреевский спуск перекроют боллардами

После запуска эстакады на Почтовой площади, запланированного на День Киева, на Андреевском спуске начнут перекрывать движение транспорта.

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Михаила Кучука.

«Мы начнем перекрывать спуск для транспорта после запуска эстакады на Почтовой площади. Будут дежурить сотрудники ГАИ. А после этого на Андреевском начнут устанавливать болларды (выдвижные столбики – ред.), причем за счет инвестора», – заявил Кучук.

Глава ОСН «Уличный комитет «Андреевский спуск» Виктор Хаматов говорит, что выдвижные столбы установят в течение года. Определены пять мест: возле Андреевской церкви, на повороте на улицу Воздвиженская, два болларда на Боричевом току и внизу, на Покровской улице.

«Без боллардов регулировать движение сложно. Мы просили установить пост ГАИ, но эта мера оказалась неэффективной. К примеру, на Андреевском – около 20 ресторанов, которым надо доставлять продукты. Водитель говорит: я везу специи в ресторан. Как его проверять? Поэтому въезд на улицу будет организован по пропускам, с помощью которых можно будет активировать болларды», – рассказал Хаматов.

Напомним, 29 апреля было подписано распоряжение главы КГГА об упорядочении проезда по Андреевскому. Цель – защита зданий от влияния вибрации и загазованности. Въехать могут только люди, живущие и работающие в здешних домах, а также спецтранспорт. Регулировать выезд-въезд хотят боллардами.