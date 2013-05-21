В Киеве мотоциклист сбил велосипедистку и скрылся

Девушка с ушибами тела была госпитализирована / Фото: пресс-служба УГАИ ГУ МВД в Киеве

Столичная ГАИ ищет свидетелей ДТП, которое произошло 19 мая около 19.00 на улице Генерала Наумова, 66 – мотоциклист сбил велосипедистку и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, в Святошинском районе неустановленным мотоциклом совершен наезд на 21-летнюю девушку – велосипедистку. Водитель мотоцикла, совершив наезд и, не остановившись, скрылся с места происшествия. Девушка, которая ехала на велосипеде, получила травмы. Ее с ушибами тела, закрытой травмой грудной клетки доставили в больницу.

Столичная ГАИ обращается к свидетелям этого ДТП с просьбой отозваться и предоставить информацию на телефон дежурной части УГАИ – 483-70-64.

При этом УГАИ отмечает, что за 4 месяца этого года в столице произошло 35 дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесных транспортных средств, в том числе 13 ДТП с потерпевшими, в которых один человек погиб и 15 человек получили травмы. Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем водителям двухколесных транспортных средств – будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения.