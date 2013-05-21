Пенсионеры, инвалиды и сироты ко Дню Киева получат материальную помощь

Размер материальной помощи составит от 100 до 500 гривен

По случаю празднования Дня Столицы и Дня Киева отдельные категории малообеспеченных жителей столицы получат одноразовую адресную социальную материальную помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской госадминистрации Александр Попов.

В соответствии с распоряжением, материальную помощь в размере 500 грн получат семьи погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане, на которых распространяется действие ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

По 300 грн выплатят получателям пенсионной выплаты в связи с утратой кормильца, на детей сирот, у которых умерли оба родителей, на детей, над которыми установлена опека или попечительство, малообеспеченным семьям, в том числе многодетным, которые находятся на учете в органах социальной защиты населения, а также семьям военнослужащих, которые погибли или умерли в мирное время во время прохождения срочной военной службы.

По 200 грн будут выдавать инвалидам с детства и детям с инвалидностью, получателям социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и временного пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, инвалидам I группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1500 грн.

По 100 грн материальной помощи получат жертвы политических репрессий и члены их семей, лица, проживающие вместе с инвалидом I или II группы в результате психического расстройства, нуждающиеся в постоянном стороннем досмотре, инвалиды ІІ группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1500 грн, неработающие инвалиды III группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1500 грн, неработающие пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1500 грн, получатели государственного пособия на детей одинокие матери, а также по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с учетом уровня доходов, физические лица, которые предоставляют социальные услуги, получатели компенсации по уходу за инвалидом I группы или престарелыми, достигшими 80-летнего возраста, государственного пособия при усыновлении ребенка.