В Киеве на три дня ограничат движение транспорта

Движение будет перекрыто на тех улицах, по которым пройдет маршрут велогонки

В эти выходные (24, 25 и 26 мая) в рамках программы празднования Дня Киева в шестой раз в столице пройдет масштабный и традиционный велопраздник – Race Horizon Park 2013.

На время заездов будет перекрыта часть улиц для проезда автомобилей, по которым пройдет маршрут гонок.

24 мая, в пятницу, с 11:00 до 14:00 будет ограничено движение на ул. Героев Обороны, Голосеевском проспекте, ул. Голосеевской, ул. Саперно-Слободской, Стратегическом шоссе, проспекте Науки, ул. Блакитного.

В субботу, 25 мая, с 8:00 до 16:00 перекроют движение на Европейской площади, Майдане Независимости, ул. Крещатик, Бессарабской площади.

26 мая, в воскресенье, с 9:00 до 15:00 перекроют ул. Николая Гринченко, Кировоградскую, Краснозвездный проспект, ул. Андрея Головко, ул. Соломенскую, Протасов Яр.

Для обеспечения безопасности велогонки будет отремонтировано дорожное покрытие ряда улиц города, которые на время станут импровизированными шоссе для профессиональных велосипедистов. Данное поручение получили глава Соломенского и Голосеевского районов Киева от председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова.