Киевские власти решили через суд запретить гей-парад

Монахини во время акции против проведения гей-парада в Киеве

Киевская власть вынуждена обратиться в суд с исковым заявлением относительно запрещения проведения каких-либо мероприятий, кроме предусмотренных программой празднования Дня столицы и Дня Киева 25 мая 2013 года в центральной части города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент общественных коммуникаций.

Такое решение предопределено рядом сообщений, которые поступили в КГГА от общественных организаций и граждан относительно проведения в одном и том же месте массовых мероприятий, являющихся разнополярными по взглядам и форме, а также в связи с большим количеством мероприятий, запланированных в рамках празднования Дня Киева и Дня столицы.

В частности, от организационного комитета «Киев ПРАЙД 2013» и представителей ЛГБТ-организаций поступило сообщение о проведении 25 мая мирной демонстрации «Марш равенства». Ее целью является преодоление дискриминации и достижение равенства для всех социальных групп и меньшинств в Украине. Заявленное количество участников – около 500 человек.

В то же время, по состоянию на 21 мая в КГГА поступило 10 сообщений о проведении акций протеста, направленных на препятствование проведения акции представителями ЛГБТ-организаций. Заявленное количество лиц составляет около 39 тысяч человек.

Также зарегистрировано более 500 обращений от граждан и общественных организаций с просьбой запретить проведение «Марша равенства», под которыми подписались более 10 тысяч человек, и обращение к председателю Киевской городской государственной администрации от 61 народного депутата с просьбой через судебные органы власти ограничить проведение каких-либо тематических уличных мероприятий ЛГБТ-сообществом в мае-июне 2013 года.

Вместе с тем, 25 мая в соответствии с распоряжением КГГА от 25.03.2013 №379 запланировано около 200 общегородских и культурно-художественных мероприятий, связанных с празднованием Дня столицы и Дня Киева.

Ввиду всех отмеченных фактов, городская власть неоднократно обращалась к организаторам «Марша равенства» с просьбой перенести запланированный марш, однако организаторы проведения марша отказались изменить дату. Учитывая необходимость обеспечить надлежащий уровень проведения общегородских и культурно-художественных мероприятий, посвященных Дню Киева, Киевская городская государственная администрация вынуждена была обратиться в суд.

В Департаменте общественных коммуникаций отмечают, что КГГА готова обеспечивать надлежащее проведение всеми организациями и гражданами митингов, походов и демонстраций, гарантированных статьей 39 Конституции Украины. Вместе с тем, городская власть должна действовать в пределах законодательства и принимать необходимые меры для обеспечения государственного и общественного порядка, защиты жизни и здоровья людей.