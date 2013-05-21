Голубченко назначен первым заместителем Попова

Кандидатура Голубченко согласована Президентом и Кабмином

Анатолий Голубченко 21 мая 2013 года назначен первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. Соответствующее распоряжение подписала секретарь Киевсовета Галина Герега после согласования кандидатуры Президентом Украины и Кабинетом министров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В то же время Голубченко освобожден от должности заместителя председателя КГГА.

*** Анатолий Голубченко родился 6 июня 1950 г. в г. Мариуполе Донецкой области. В 1970 г. окончил Ждановский металлургический институт, получив образование по специальности инженер-металлург. За выдающиеся заслуги и достижения в трудовой деятельности был награжден высшими государственными наградами: Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Украины» (1995 г.), ордена «За заслуги» ІІІ степени (1998 г.), «За заслуги» ІІ степени (2008 г.), «За заслуги» І степени (2010 г.), награда «За добросовестный труд» (2010 г.). Является лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники (1994 г.).

Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Киеве выпала более чем месячная норма снега, что привело к коллапсу инфраструктуры города.

26 марта председатель КГГА Александр Попов заявил, что принял отставку своего первого заместителя Александра Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Голубченко в конце марта был назначен на должность и.о. первого заместителя председателя КГГА. Однако Попов тогда заявил, что это не окончательное решение, и сообщил, что рассматриваются несколько кандидатур на должность его первого заместителя.

7 мая сам Голубченко заявил, что его кандидатура согласована Кабмином на должность первого заместителя председателя КГГА.